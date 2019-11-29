港股格局：黃偉豪指醫藥股政策風險大
2019年11月29日 11:14
東網電視更多新聞短片
中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，隔晚美股假期休市，歐洲股市個別發展，但港股今早(29日)明顯受壓，主要由於中美首階段貿易協議仍未有確實消息，加上11月期指在偏高的位置做結算，以及臨近周末，香港及外圍會否有新發展難以預計，投資者或先行離場，令大市跌勢加劇。走勢上，恒指已跌穿50天線(約26,634點)，若未能重返其上，後市有機會下試上月低位26,200點，上方阻力則在26,800點，料短線先行在此波幅作區間上落。
醫藥股近期出現調整，其中石藥集團(01093)今早跌勢明顯，黃認為，主要由於內地最新公布新版醫保藥品名單，當中有70種談判藥品價格下降六成以上，令市場憂慮或令藥企利潤收窄，加上內地亦正研究第三輪帶量採購的方向，藥企面對政策風險，盈利增長空間或放緩。而兩大藍籌藥股石藥(01093)及中生製藥(01177)早前累升已多，技術上已出現「頂背馳」，RSI動力減弱，在政策逆風下，醫藥股或有進一步調整，現時買入風險頗大。
黃又指，阿里巴巴(09988)自從在香港第二上市後持續強勢，周四更升穿200元關，短期或跟隨大市調整，但中長線而言仍然正面。他認為阿里巴巴無論收入或純利增幅均跑贏騰訊(00700)，因為電商面對的政策風險較少，估值上亦較騰訊吸引。有貨的投資者可繼續持有，未有貨亦可分階段吸納，他建議195元可買第一注，並作中線部署。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。