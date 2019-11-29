港股格局：黃偉豪指醫藥股政策風險大

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，隔晚美股假期休市，歐洲股市個別發展，但港股今早(29日)明顯受壓，主要由於中美首階段貿易協議仍未有確實消息，加上11月期指在偏高的位置做結算，以及臨近周末，香港及外圍會否有新發展難以預計，投資者或先行離場，令大市跌勢加劇。走勢上，恒指已跌穿50天線(約26,634點)，若未能重返其上，後市有機會下試上月低位26,200點，上方阻力則在26,800點，料短線先行在此波幅作區間上落。

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