【即市分析】新秀麗見慣風浪 有得諗？

事實上，新秀麗專營設計、製造行李箱、電腦設備包及商務皮革用品等，旗下品牌Samsonite向來「篋神」之稱，業務遍及全球。惟過去兩年受中美貿易戰波及，業績下滑，股價亦見回落。截至2019年9月30日止第三季業績，銷售淨額9.21億元美元，按年減少2.5%；純利5,300萬美元，按年減少29.6%。

大行里昂指，新秀麗第三季業績受南韓與香港業務拖累，雖然公司一直保持嚴格成本控制，惟美國關稅令其利潤率下降至55.7%，跌幅超預期。雖然不利因素料已被消化，但第四季仍充滿挑戰，估計明年下半年的香港及美國業務才見起色，對其維持「買入」評級，目標價睇19.8元，相比周四(28日)收市價17.36元，潛在升幅14%。

走勢方面，過去2年其股價拾級而下，由38元高位跌今年8月中旬的12.6元水平，近月股價喘定，於14元至18元之間上落。目前形態頗似頭肩底，技術指標MACD初現牛叉，14日RSI上升至59，短線走勢有轉強迹象，建議於17元邊小注博入，若配合成交升穿頸線18元水平，有望朝20元關推進，跌穿16元止蝕。

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