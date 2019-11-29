港元拆息︰隔夜息升至2.22厘　呈四連升

2019年11月29日 11:24
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至2.22厘，連升四日；1星期回落至2.17厘；與樓按相關的1個月升至2.18厘，呈四連升；3個月期企2.35厘水平。
    29/11/2019
    隔夜 2.22250厘
    1星期 2.17036厘
    2星期 2.18804厘
    1個月 2.18613厘
    2個月 2.35571厘
    3個月 2.35500厘
    6個月 2.34911厘
    12個月 2.37429厘
    28/11/2019
    隔夜 2.10643厘
    1星期 2.31607厘
    2星期 2.18554厘
    1個月 2.15101厘
    2個月 2.35536厘
    3個月 2.35607厘
    6個月 2.34911厘
    12個月 2.35607厘
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