港元拆息︰隔夜息升至2.22厘 呈四連升
2019年11月29日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至2.22厘，連升四日；1星期回落至2.17厘；與樓按相關的1個月升至2.18厘，呈四連升；3個月期企2.35厘水平。
29/11/2019
隔夜 2.22250厘
1星期 2.17036厘
2星期 2.18804厘
1個月 2.18613厘
2個月 2.35571厘
3個月 2.35500厘
6個月 2.34911厘
12個月 2.37429厘
28/11/2019
隔夜 2.10643厘
1星期 2.31607厘
2星期 2.18554厘
1個月 2.15101厘
2個月 2.35536厘
3個月 2.35607厘
6個月 2.34911厘
12個月 2.35607厘
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