【地產專題】十大屋苑成交縮　太古城少62%最慘

社會亂局仍未解決，二手樓買賣直線下滑。綜合市場資訊，11月份十大私人屋苑成交量僅有約140宗，按月銳減約42.9%，期內八個報跌項目當中，有六個下挫至少一半，當中並以鰂魚涌太古城瀉約62.5%最慘。

美聯吳肇基表示，太古城過去一周僅錄1宗成交，本月暫錄約12宗買賣，相比上月約32宗明顯現萎縮，相信是受到社會狀況惡化影響，而交通受阻也窒礙買賣及睇樓活動。

再者，上月政府推出放寬按保措施激活成交，令盤源迅速被消化，業主叫價亦開始心雄，慢慢調升價格，當中鳳山閣中層兩房單位，原以1,030萬元放售，近日已加價至1,080萬元。

同時，包括荔枝角美孚新邨在內，共有兩個屋苑交投跌幅多於六成。中原余考成表示，美孚新邨11月也暫只錄11宗買賣，相比上月的28宗，大幅減少約60.7%。香港置業朱達強稱，近期的一宗成交為8期百老滙街94號中層D室，實用面積907方呎，成交價1,250萬元，呎價13,782元。

而另一個項目則為天水圍嘉湖山莊，中原文家輝指出，上月屋苑成交暢旺，錄得66宗轉售個案，相比下本月市況顯着放緩，成交量暫約26宗，按月大減60.6%。此外，茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園及東涌映灣園的買賣，亦急跌50至52.9%不等，當中黃埔花園只錄8宗成交。

此外，十大屋苑期內平均呎價則有上升趨勢，撇除10月只有1宗成交的鰂魚涌康怡花園難以比較外，佔七個價格上升，以麗港城錄約5.1%升幅最理想，平均呎價約14,742元，主因大部分易手單位屬高層戶。

至於市場其他屋苑則透過減價激活成交，利嘉閣黃旨焌透露，紅磡環海‧東岸1C座中低層B室，實用面積229方呎，屬開放式間隔，今年2月以約438萬元放售，最終減價20萬元或約4.6%，以418萬元售出，呎價18,253元。做價屬屋苑近月的低位。

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