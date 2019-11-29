【專家點評】陳汝銘：日清食品有條件增派息

截至今年6月底止，公司收入14.98億元，按年增1.1%，主要因為在國內不同區域中優質即食麵銷量有健康增長；毛利率受惠於穩定的原材料成本及更具成效的固定成本控制，按年增加2.1%至32.2%；EBITDA按年增長16.1%至2.3億元。公司擁有人應佔溢利為1.33億元，同比大增41.1%；每股基本盈利增加41%至12.37仙，不派中期息。

內地業務方面，收入增加5.9%(按當地貨幣計：12.2%)至8.72億元，主要受惠通過渠道拓展至多個城市，成功帶動「合味道杯麵」及「合味道大杯麵」品牌在不同地區之銷量。期內，內地業務的分部業績增加42.3%至9,940萬元，佔集團收入58.2%。業績增長除了由於銷量增加外，穩定的折舊及更有效的銷售成本控制亦有幫助。

有見集團於香港業務穩定，而在內地業務方面，隨着生活水平的不斷提高，優質即食麵市場前景不俗，相信集團能透過積極擴展分銷渠道及地域覆蓋範圍提高競爭力。集團財務狀況穩定，17年的派息率約為40%，而在18年已上升到近50%，相信未來有增加派息的可能。建議可在6.2元附近買入，目標價7.3元，如失守5.7元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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