【午市重點睇】美匯企98.3水平　港元倒升

●美匯指數守98.3，港匯先跌後回升，報7.8273，離岸人民幣(CNH)報7.0321，日圓兌美元109.5關上落，歐元報1.1011，英鎊處1.2911，金價報1,457美元。布油及紐油分別報63.61及58美元。道指期貨下跌83點。

●恒生指數半日跌529點或1.97%，報26,363點；國企指數跌252點或2.39%，報10,309點。醫藥股被拋售，石藥集團急瀉逾1成。

-異動股：必瘦站績後捱沽，曾瀉22%。

-沈慶洪籲散戶提早收爐，明年再博過。

-黃偉豪指醫藥股政策風險大。

●A股快報：三大指數半日全線下跌；茅台集團再有高層涉受賄被捕，貴州茅台瀉4%。

●亞洲股市：三大市場偏軟，韓股最新挫逾1%。

●日本10月失業率2.4%，工業產值遜預期。

●【即市分析】

●南韓央行維持利率不變，料今年GDP增長2%。

●傳華為再向銀行尋求15億美元貸款。

●【專家點評】

●港元拆息︰隔夜息升至2.22厘，呈四連升。

●差估署：10月私宅售價指數跌1.34%，2月後最低！

-差估署：細單位樓價走勢各異，新界區跑輸。

－－－－－－