【午市重點睇】美匯企98.3水平 港元倒升
2019年11月29日 12:04
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●美匯指數守98.3，港匯先跌後回升，報7.8273，離岸人民幣(CNH)報7.0321，日圓兌美元109.5關上落，歐元報1.1011，英鎊處1.2911，金價報1,457美元。布油及紐油分別報63.61及58美元。道指期貨下跌83點。
●恒生指數半日跌529點或1.97%，報26,363點；國企指數跌252點或2.39%，報10,309點。醫藥股被拋售，石藥集團急瀉逾1成。
-異動股：必瘦站績後捱沽，曾瀉22%。
-沈慶洪籲散戶提早收爐，明年再博過。
-黃偉豪指醫藥股政策風險大。
●A股快報：三大指數半日全線下跌；茅台集團再有高層涉受賄被捕，貴州茅台瀉4%。
●亞洲股市：三大市場偏軟，韓股最新挫逾1%。
●日本10月失業率2.4%，工業產值遜預期。
●【即市分析】
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●南韓央行維持利率不變，料今年GDP增長2%。
●傳華為再向銀行尋求15億美元貸款。
●【專家點評】
-陳健豪：經濟數據惡化，澳元後市偏弱。https://bit.ly/2XY1cYm
-袁沛儀：消費向好，美元偏強。https://bit.ly/33uF7Sn
●港元拆息︰隔夜息升至2.22厘，呈四連升。
●差估署：10月私宅售價指數跌1.34%，2月後最低！
-差估署：細單位樓價走勢各異，新界區跑輸。
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