【午市重點睇】美匯企98.3水平　港元倒升

2019年11月29日 12:04
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    ●美匯指數守98.3，港匯先跌後回升，報7.8273，離岸人民幣(CNH)報7.0321，日圓兌美元109.5關上落，歐元報1.1011，英鎊處1.2911，金價報1,457美元。布油及紐油分別報63.61及58美元。道指期貨下跌83點。
    ●恒生指數半日跌529點或1.97%，報26,363點；國企指數跌252點或2.39%，報10,309點。醫藥股被拋售，石藥集團急瀉逾1成。
    -異動股：必瘦站績後捱沽，曾瀉22%。
    -沈慶洪籲散戶提早收爐，明年再博過。
    -黃偉豪指醫藥股政策風險大。
    ●A股快報：三大指數半日全線下跌；茅台集團再有高層涉受賄被捕，貴州茅台瀉4%。
    ●亞洲股市：三大市場偏軟，韓股最新挫逾1%。
    ●日本10月失業率2.4%，工業產值遜預期。
    ●【即市分析】
    -買指標股要識揀擇。https://bit.ly/2Oy26YF
    -新秀麗見慣風浪，有得諗？https://bit.ly/2XX5tv3
    -內房股跑贏大市有原因... https://bit.ly/2L4MUzV
    ●南韓央行維持利率不變，料今年GDP增長2%。
    ●傳華為再向銀行尋求15億美元貸款。
    ●【專家點評】
    -陳健豪：經濟數據惡化，澳元後市偏弱。https://bit.ly/2XY1cYm　
    -袁沛儀：消費向好，美元偏強。https://bit.ly/33uF7Sn
    ●港元拆息︰隔夜息升至2.22厘，呈四連升。
    ●差估署：10月私宅售價指數跌1.34%，2月後最低！
    -差估署：細單位樓價走勢各異，新界區跑輸。
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