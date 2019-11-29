【餐飲寒冬】翠華控股半年轉蝕4450萬元

公司主席兼執行董事李遠康於業績中指出，自2019年6月中旬以來，香港一直面對一些前所未有的挑戰。除人民幣貶值及消費氣氛轉弱外，到港旅客數目大幅下降，加上大部分餐廳因香港近期發生的社會事件而臨時改變或縮短營業時間甚或關店，尤其在周末期間，均導致顧客無法惠顧。該等不利因素對香港整個零售及餐飲業的業務及財務表現構成嚴重影響。

除上述因素外，集團作為於香港、澳門、中國內地，以至新加坡經營連鎖餐廳的企業，亦受到食材及人力成本上漲的影響。

回顧期間，集團錄得虧損，董事局認為，此乃主要由於以上多項因素，導致收益大幅下跌及營運成本(包括食材及人力成本)持續上漲所致。

他指，面對多項挑戰及不明朗因素，仍致力維持穩健的財務狀況，並保持充足手頭現金應付業務所需。

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