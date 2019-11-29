樓價回落：萊坊料私宅年內再跌逾2%　全年仍錄增長

差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年10月份私人住宅售價指數報376.1點，按月下跌約1.34%，已連跌5個月。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，差餉物業估價署私人住宅售價指數跌幅符合預期，近日社會運動亦影響豪宅交投，估計11、12月的指數仍會向下調整，至年底前會再跌約2%至2.5%，以今年5月份高位計算，將會下跌約8%。

但2019全年計仍料有約2%增長，現時樓市出現大幅下跌的機會不大，因息口仍持續低水平，隱憂是香港經濟正放緩，會影響購買力。

在政府放寬按保的新政策下，樓價600萬至1,000萬元的二手樓會亢奮多2至3個月，估計這類別的成交量亦會多兩至三成，直至盤源及購買力被消耗。相信新政策對樓市的真實影響，會在2020年第一季反映。

他又指，預期發展商未來數月主力推1,000萬元以下的中小型單位，亦會推出部分豪宅項目以測試市場反應。預期今年全年一、二手成交量只有約60,000宗。

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