【瑞通推介】美團連升五日回軟　跟蹤牛熊購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，市場關注中美貿易談判會否增添變數。感恩節假期，美股休市。恒指周四(28日)收報26,893點，跌60點或0.22%，周五(29日)低開188點後，跌幅擴大，中午收報26,363點，跌529點或1.97%。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出近1,400萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,700萬元，反映投資者對後市看法較淡。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

美團點評連續兩日創上市新高，昨午曾高見106.9元，收報106.5元，升2.2%，連升五日累漲15.9%；今早回調逾1%，跌穿105元。美團昨錄超過4.1億元北水淨買入。輪證資金流方面，昨有逾360萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近420萬元淨流入。

舜宇光學科技是昨日表現最好藍籌，以全日高位131.6元收市，抽升4.2%，是逾半個月以來收於130元之上。有消息指，蘋果公司明年將推出更多尺寸及更大的iPhone。舜宇連升三日後，今早跌逾2%，回至130元之下。昨有168萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有145萬元淨流入。

騰訊昨一度升穿340元，惟最終未能企穩，收報338元，升0.9%，結束兩日跌勢；今早回調逾1%，下試331元水平，失10天線，或要考驗330元關和50天線支持，近期高位342元則可視為反彈阻力。昨有逾870萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流入。

阿里巴巴昨尾市抽升，曾見204.2元創上市新高，全日升5.6%收204元，續為最高成交金額港股。有券商指若未來南向資金可投資阿里，有助對阿里作重估。阿里今早高見204.8元破頂後，倒跌逾1%，一度跌穿200元關口。昨日再有逾2,900萬元資金淨流入阿里好倉，三日累計淨流入超過1.5億元。

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