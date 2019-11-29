遠展擬分拆海外物業星洲上市 撇除港資產因怕受累
2019年11月29日 12:53
東網電視更多新聞短片
孔祥達(中)、企業發展併購總監安道威(左)及首席財務總監張偉雄。
遠東發展(00035)早前發公告透露，會將海外資產分拆上市，該公司行政總裁孔祥達周五(29日)在業績發布會上表示，物業分別是來自英國、新加坡、馬來西亞、澳洲的酒店，希望打包成房地產信託基金(REIT)到新加坡交易所上市。
他承認沒有包含香港的資產，原因是考慮到香港受示威事件影響酒店表現差，所以事先將香港物業撇除，怕投資者在投資該REIT會有顧忌，但不排除日後再放進去的可能性。
他對香港旅遊業長遠看好，相信示威事件過後旅客人數會很快恢復。
被問及為何選擇新加坡而不是香港上市，他解釋，是考慮到交易所對REIT的稅務優惠作此決定，希望藉此能體現公司的資產值，另外新加坡酒店REIT的上市情況比香港興盛，股價升幅佳，部分REIT的估值甚至較資產淨值有溢價。
至於會否為分拆上市分派特別股息或實物分派，他表示暫時未考慮到這個階段。
孔又指，公司在香港酒店的業務佔整體30%，今年下半年香港酒店盈利較上半年差，但他稱，公司在期內也有新酒店落成，希望藉此可抵消負面情況。
對於香港的樓市，他認為商業項目的成交價穩定。在住宅市場上，公司會維持保守投地的態度。未來3至4年會有116億元的預銷售額可以分批入帳。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。