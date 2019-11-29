遠展擬分拆海外物業星洲上市　撇除港資產因怕受累

他承認沒有包含香港的資產，原因是考慮到香港受示威事件影響酒店表現差，所以事先將香港物業撇除，怕投資者在投資該REIT會有顧忌，但不排除日後再放進去的可能性。

他對香港旅遊業長遠看好，相信示威事件過後旅客人數會很快恢復。

被問及為何選擇新加坡而不是香港上市，他解釋，是考慮到交易所對REIT的稅務優惠作此決定，希望藉此能體現公司的資產值，另外新加坡酒店REIT的上市情況比香港興盛，股價升幅佳，部分REIT的估值甚至較資產淨值有溢價。

至於會否為分拆上市分派特別股息或實物分派，他表示暫時未考慮到這個階段。

孔又指，公司在香港酒店的業務佔整體30%，今年下半年香港酒店盈利較上半年差，但他稱，公司在期內也有新酒店落成，希望藉此可抵消負面情況。

對於香港的樓市，他認為商業項目的成交價穩定。在住宅市場上，公司會維持保守投地的態度。未來3至4年會有116億元的預銷售額可以分批入帳。

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