大埔林村農地申請改劃住宅 提供1309伙
2019年11月29日 14:05
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大埔林村一幅佔地廣達約1,855,974方呎的農業用地，向城市規劃委員會提出改劃作低密度住宅發展，提供1,309個單位。
上述地盤位於林村谷東北面，擬議地積比率0.46倍，計劃興建36座住宅，每幢不多於4層，總樓面約845,399方呎，平均每伙面積約646方呎。同時會在項目的西南方構建公共交通交匯處，至於地庫停車層將提供379個車位，包括50個作公眾泊車位用途。
申請人指出，該地點大部分屬荒廢土地，亦靠近大埔新市鎮，一系列的社區設施活化提供適當的規劃環境，發展私人房屋增加供應。
資料顯示，該地盤曾於2013年提出改劃為「綜合發展包括生態改善區」，建不多於267幢洋房，不過申請經已撤回。
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