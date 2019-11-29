樓價UPDATES：都會駅全月錄15宗成交

將軍澳都會駅交投表現不俗，本月至今累錄15宗二手成交，平均實用呎價約15,505港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環聚賢居1座低層F室三房戶，實用面積628方呎，望城市景，以3.3萬元租出，實用呎租52.5元。若以業主於2019年3月購入價1,450萬元計，租金回報率2.7厘。

●小西灣藍灣半島7座高層B室，實用面積811方呎，三房一套連工人套房間隔，望全海景，成交月租3萬元，實用呎租約37元。

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九龍區

●都會駅3座低層E室，實用面積488方呎，屬兩房間隔，外望園景。單位於今年9月開始放盤，業主原開價835萬元，及後減價4次，合共減108萬元或12.9%，終以727萬元交吉沽出，實用呎價約14,898元。原業主持貨14年，帳面獲利439.8萬元。屋苑現時約有230個單位放售，叫價由750萬元起。

●茶果嶺麗港城本月至今錄14宗買賣，與上月全月28宗交投量相比，大跌五成，平均實用呎價則上揚至14,772元。屋苑33座中低層C室，實用面積522方呎，兩房兩廳間隔，向東南方，可享翠綠開揚景，剛以768萬元易手，實用呎價14,713元。

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新界區

●沙田第一城11月暫錄約18宗成交，近日39座低層F室，實用面積284方呎，以兩房間隔，議價後以523萬元易手，實用呎價18,415元，單位7年升值約162%。

●荃灣海之戀9座中層B室，實用面積772方呎，三房一套間隔，向東南享內園及少海景。業主以全包形式放租，月租叫價2.5萬元，議價後最終減至2.17萬元租出，但不包差餉及管理費，實用呎租28.1元。租客為三人家庭，鍾情屋苑全新及坐落於鐵路站上蓋，十分方便，因此決定承租。

●馬鞍山雅濤居1座中層B室，實用面積785方呎，為三房一套連儲物室間隔，外望蔚藍海景。單位叫價1,100萬元，放盤一周後減價101萬元，以999萬元易手，實用呎價12,726元。屋苑現時約有16個放盤，叫價由725萬元起。

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