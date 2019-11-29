新股專輯：內地遊戲商心動招股　入場費3191元

是次發行6,360萬股，10%在港公開發售，90%為國際配售，集資最多10.04億元，其中約35%用於開發遊戲及遊戲相關技術；約30%用於開發TapTap；約15%用於擴展遊戲發行及營運業務；餘下各10%用於選擇性及戰略性投資及收購、一般營運資金。

另外，引入4名基礎投資者，合共認購2,300萬美元(約1.79億港元)等值股份，以招股價中間價13.45元計，佔發售股份的21.04%。其中字節跳動(香港)認購1,000萬美元；遊戲開發商米哈遊及Lilith Mobile Company各認購500萬美元；及疊紙香港認購300萬美元，全部設6個月禁售期。

心動營運多款遊戲，如《仙境傳說M》、《少女前線》、《第五人格》等，同時營運遊戲社區及平台TapTap，據行業報告，以2018年平均月活躍用戶計，為內地最大遊戲社區及平台。

據招股書，截至2019年9月底止9個月，網絡遊戲累計註冊玩家數量為1.65億人，平均月活躍用戶1917.72萬人；平均月付費用戶64.03萬人。

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