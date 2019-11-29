二手樓價指數按周升0.15%　新界表現弱

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報181.36點，按周升0.15%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.92點，按周升0.26%。CCL(中小型單位)報181.57點，按周升0.31%。三大整體指數齊升，近四周出現三次。

新界兩區樓價開始回軟。新界東CCL_Mass及新界西CCL_Mass連跌兩周，分別累跌0.90%及1.62%。樓市止跌四周計，新界東三跌一升，近四周累跌0.81%。新界西兩升兩跌，近四周累升1.37%。而港九兩區表現相對較好，近四周同樣三升一跌，分別累升3.17%及2.21%。新界樓價率先回軟，即樓價成功止跌，但回升乏力，短期內樓價走勢繼續窄幅徘徊。

本周新界兩區指數齊跌，港九兩區指數齊升。新界東CCL_Mass報189.95點，按周跌0.75%。新界西CCL_Mass報163.54點，按周跌0.05%。九龍CCL_Mass報179.70點，按周升1.16%。港島CCL_Mass報190.38點，按周升0.02%。

CCL(大型單位)報180.31點，按周跌0.68%，連升2周後回軟，但仍然連續10周在180點到182點之間窄幅徘徊。

政府調高按揭保險樓價上限後，三大整體指數結束齊跌10周，確認樓價止跌成功。近四周計，CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)同樣三升一跌，分別累升1.32%、1.77%及1.64%。CCL(大型單位)兩升兩跌，累跌0.31%。

樓價走勢趨向回穩，預計CCL持續於181至182之間窄幅徘徊，仍然等待上升動力。相信有待中美貿易戰出現突破性發展，樓價走勢才有較為明確的方向。

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