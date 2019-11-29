【市後重點睇】人民幣小幅回升 道期偏軟
2019年11月29日 16:13
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(中新社圖片)
美匯指數反覆企98.3，港匯報7.8278，離岸人民幣(CNH)回升至7.0321，日圓兌美元徘徊109.5，歐元報1.1013，英鎊處1.2908，金價處1,458美元。布油及紐油分別報63.8及58.15美元。美股半日市，道指期貨下跌83點。
●恒生指數全日跌547點或2.03%，報26,346點；國企指數跌260點或2.46%，報10,301點。全個11月計，恒指跌560點或2.08%，國指則跌231點或2.19%。https://bit.ly/2OyeTu9
●A股快報：滬綜指收跌17點，釀酒股領挫3%。https://bit.ly/2qMiPOO
●亞洲股市：日股收挫115點，韓澳股報跌。
●歐股早段全線下跌。
●【餐飲寒冬】翠華控股半年轉蝕4450萬元。
●【股匯攻略】張曦嵐：A股走勢轉差。https://bit.ly/2L1v6pu
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●新股專輯：內地遊戲商心動招股，入場費3191元。
●新盤混戰：
-山水盈大屋逾1.2億元沽，呎價貴絕元朗。
-明翹匯部署短期推售四房及特色戶。
●差估署：10月私宅售價指數跌1.34%，2月後最低！
-萊坊料私宅年內再跌逾2%，全年仍錄增長。
-郭子威料樓市成交續減，價格企穩。
●二手樓價指數按周升0.15%，新界表現弱。
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