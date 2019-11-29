歐股開市普遍向下　Ocado飆13%

英國12月大選增添不明朗，加上亞洲股市急挫，歐股開市普遍向下。英國富時100指數報7,381點，跌35點或0.47%；德國DAX指數報13,178點，跌67點或0.51%；法國CAC指數報5,890點，跌22點或0.38%。

市場開始憂慮蘇格蘭民族黨會否與反對黨工黨結盟，此前蘇格蘭民族指，英國首相約翰遜「危險和不適合任職」。英鎊兌美元目前報1.2905，跌0.06%。

個股方面，英國皇家郵政公司表示，工會向英國上訴法院提出，撤銷罷工臨時禁制令未成功，英國皇家郵政跌1.19%。

德國能源公司E.ON報告稱，在完成收購Innogy後，9個月經調整後淨收入下降3%，至11.8億歐元，股價升2.23%。

英國網上超市Ocado宣布，透過日本Aeon進入亞洲市場，Ocado股價飆逾13%。

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