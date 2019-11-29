新股專輯：心動引入字節跳動等4基投 冀有互補作用
2019年11月29日 16:24
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(左起)首席財務官龔睿；董事會主席兼首席執行官黃一孟；總裁戴雲傑；聯席公司秘書樊舒暢
中國遊戲營運商心動(02400)周五(29日)起招股，並引入中國內地影片平台抖音同系字節跳動(香港)為基礎投資者。心動董事會主席兼首席執行官黃一孟在記者會上指，對方擁有大量用戶，同時亦希望在遊戲領域上有更大發揮，認為雙方在產品上有互補作用，冀日後能有積極合作。
除了字節跳動外，其他3名基投均為中國遊戲開發商。黃氏提到，公司在與其他遊戲開發商合作持開放態度，加上公司不單是遊戲商，還是遊戲社區及平台TapTap經營者，必定存有合作空間。
該公司去年毛利率58.9%，按年增長14.1個百分點。首席財務官龔睿指，公司遊戲業務毛利率水平約60%，其中自研遊戲毛利水平較代理遊戲高，現時兩者收入佔比約為「六比四」。毛利率將隨遊戲組合改變而產生變化，相信自研遊戲成功，毛利率有進一步提升的可能。另外，TapTap毛利率約90%水平，若有關其收入增長，對毛利率水平亦有正面作用。
黃一孟則補充，自研遊戲是公司的核心競爭力，未來一定會投入更多。對於自研遊戲IP(知識產權)的使用，他表示，公司一直有研究延伸用途，如影視製作等，日後亦會考慮與第三方合作發展。
對於中國加強遊戲監管，黃氏指，自己作為家長，亦會鼓勵孩子在玩遊戲時要有合理的時間分配。條款引導能使行業更健康發展，而監管對公司產品影響極微。
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