外媒警告：中國金融壓力警號幾乎無處不在

美國財經媒體彭博報道，中國金融壓力警號幾乎無處不在！從農商行遭擠提，到消費者債務激增，以及中資國企罕見債務重組，不斷增加的金融壓力迹象，正考驗決策者。

報道指出，中國政府要平衡面臨愈來愈大的困難，一方面要努力支持經濟增長，同時又要避免助長道德風險和大水漫灌。雖然迄今為止，中國政府一直竭力避免出手援救陷入困境的債務人及加碼刺激，但隨着債務違約增加和經濟放緩勢頭加劇，維持這政策立場的成本正在上升。

高盛首席亞太經濟學家Andrew Tilton表示，中國決策者正試圖以最小的代價來讓經濟保持在軌道上。

中國最棘手的挑戰包括中小型銀行和地方國企的財務健康狀況惡化，如果沒有中央支持，可能會引發惡性循環的風險。舉例來說，國有大宗商品貿易商天津物產集團本周提出的離岸困境債務交換方案，引發了對天津出現更多金融動盪的擔憂。

近幾個月來，中國各地都出現了類似擔憂，主要集中在中小銀行。對於中小金融機構的信心，更自5月以來減弱，當時中國政府接管了包商銀行，並讓一些債權人承受損失。此後，有關部門又干預平息了至少兩宗區域銀行的擠提事件，並協調安排了對於另外兩家銀行的救助。

事實上，人民銀行在本周公布的年度金融穩定報告中表示，在將近4,400家金融機構中，有586家或約13%被認為「存在高風險」，還強調消費者債務上升的風險，指出2018年住戶部門債務收入比為99.9%，按年升6.5個百分點，即家庭債務總和已等於收入總和。

【2020年債務違約宗數料增】

評級機構穆迪表示，隨着中國經濟增長放緩，以及政府試圖限制對高負債公司的支持，2020年不能償還負債的公司數量將繼續增加。

該機構大中華區信用研究與分析主管鍾汶權表示，預計2020年將有40至50宗新的違約事件，高於今年估計的35宗，違約總值料低於2,000億元人民幣，在中國債券市場的佔比不到1%。

【市場放水預期升溫】

隨着經濟問題愈來愈被受關注，人民銀行本月對政策利率的調降，令市場對貨幣寬鬆的預期明顯回暖。

彭博數據顯示，截至周五(29日)早上，衡量市場對未來流動性預期的1年期利率互換(IRS)報2.685厘，本月已下跌約0.18厘，勢創2018年7月以來最大單月減幅。

滙豐晉信固定收益總監李媛媛稱，這顯示央行通過價格工具來降低利率的決心，市場寬鬆預期有所升溫，助推IRS下跌。她預計，央行未來可能更多地借助中期借貸便利(MLF)利率來降低融資成本，可能也會配合「降準」和「定向降準」等工具。如果通脹沒有超預期，央行將有更多操作空間。

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