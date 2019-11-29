全球最大自貿區受阻！日本表明要印度加入RCEP

被視為有望成世界最大的自貿區受阻！外國傳媒報道，日本高級談判代表周五(29日)表示，若無印度參與，日本不會考慮簽署由中國主導的區域全面經濟夥伴關係協議(RCEP)。接下來數周，會有一系列與此相關的外交活動，其中包括日本首相安倍晉三的訪印之行。

印度本月宣布，將退出RCEP，理由是本國居民中最脆弱群體的生計，可能會因這協議而受到衝擊。中國表示，其他15國已決定先行一步，歡迎印度隨時加入他們的行列。

日本經濟產業副大臣牧原秀樹目前說：「我們想的一直都是包括印度。」

安倍晉三尋求加強與印度在多個領域的合作，以制衡中國在地區內的支配地位。日本和印度將於本周末舉行首次所謂「二加二」外長和防長聯席會議。兩國也同是美、日、印、澳四方安全對話的成員。中方曾表示，四方安全對話可能引發新的冷戰。

東盟(ASEAN)在11月3日曾舉行峰會，表示要創建一個繁榮及可持續地區，預期明年2月簽署RCEP，包括15個東亞國家。一旦落實，將是涵蓋世界人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區。

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