【中環剝花生】人權法生效大市波動　輪證期權點部署？

美國總統特朗普不理中國反對，周三(27日)正式簽署《香港人權與民主法案》，中方揚言會作反制措施，事件對中美貿易談判影響有多大？最終會否連首階段貿易協議也簽不成？對香港財資市場又有甚麼影響？

港股在11月最後一個交易日顯著下挫，是否已反映上述負面消息？展望來年，恒指走勢會受甚麼因素左右？在近期的波動市下，輪證期權方面，投資者有甚麼部署策略？

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