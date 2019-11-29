經合組織：全球貿戰　歐盟受傷最深

外媒報道，經合組織(OECD)最新數據顯示，全球貿易量受累於中美貿戰而嚴重下滑，而對歐盟的衝擊最為顯著，原因歐盟面對英國脫歐引發的不確定性，以及德國製造業低迷，令中美貿戰的破壞力更大。

OECD的數據顯示，今年第三季歐盟出口額較第二季萎縮1.8%，進口額也跌0.4%。其中，歐盟的主要經濟體法國，第三季出口與進口額按季分別減少3.6%及1.7%；另一大經濟體德國的出口則跌0.4%，進口跌1.8%；意大利的進出口更連續6季負增長。

OECD首席經濟學家Laurence Boone警告，貿易壁壘及地緣政治將導致全球貿易停滯，所有主要經濟體都會受累；而對歐洲經濟的影響尤為明顯，因為歐盟的經濟體大多高度依賴貿易。以德國為例，貿易額就佔GDP比重達87%，而美國則僅為27%。

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