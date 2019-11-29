香港金融地位會被取代？兩大優勢成外資「唯一選擇」

外國傳媒報道，香港社會動盪已持續近半年，重創經濟和股市，同時中國正擴大開放金融業，那麼，香港會被取代嗎？擁有超過90個成員公司的亞洲證券與金融市場協會(ASIFMA)行政總裁Mark Austen周五(29日)表示，香港在中期上，仍是中國聯繫海外市場的唯一選擇，因其具有對兩大優勢，就是對外資開放及強而有力的法治。

他指出，雖然中國正持續擴大開放金融業，並將在2020年分階段取消期貨、基金管理，以及證券公司的外資持股比例限制，但中國仍需擺脫過度依賴銀行貸款，並要朝着具備動力及流動性的資本市場邁進，為未來經濟增長提供資金。

就此，香港在中期上仍是外資進出中國的渠道，並且是「唯一選擇」，因香港優勢獨特，包括對外資開放及強而有力的法治。阿里巴巴選擇在港上市，證明了香港的優勢，同時證明港股仍然穩定、且具有流動性。

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