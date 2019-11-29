歐央行重啟QE　隱藏明年最大投資機遇？

市場都知道歐洲央行恢復貨幣刺激措施，卻鮮有人發現背後的最大投資機遇。外國媒體分析，10年期意大利國債孳息率有望出現自2014年以來最大年度跌幅，到2020年意大利國債孳息率可能會跌至0厘！債券孳息率跌至0厘意味債券價格上向，兩者呈反向關係。

報道指出，歐洲央行11月重啟的經濟刺激計劃，每月購買200億歐元債券，這個計劃使其再度成為了意大利國債的一個主要買家。

PineBridge Investments駐紐約首席經濟學家Markus Schomer表示，0厘的意大利國債孳息率前景，並不是反映歐元區有多糟糕，但可被視為「歐洲央行明年將進一步刺激」的佐證。

事實上，德國和法國的國債孳息率目前為負，意大利基準國債孳息率仍遠高於1厘，這顯得格外突出。

摩根士丹利歐洲利率策略主管Tony Small指出，意大利國債佔彭博巴克萊歐元區總體國債指數的近25%。他預計，到明年底，10年期意大利國債與德國國債的息差可能將收窄約0.5厘，令其縮至1厘。

說到底，意大利債券的走向仍取決於其執政聯盟，是否能重新制訂出更為克制的財政政策。意大利總理孔特能否保住政府至關重要，但投資者目前仍看好他具有勝算。孔特預計，他的預算案將在年底前通過，從而避免國內危機令其與歐盟財政陷僵局。

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