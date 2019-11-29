國產手機「第三勢力」東南亞異軍突起！

全球口徑計智能手機市場出現了飽和迹象，但在東南亞等新興市場國家，智能手機正處於全面普及時期，這也讓中國手機品牌「第三勢力」OPPO迅速擴大市場份額。

OPPO在歐美市場知名度未必及得上華為、中興及小米等，但卻被認為是不可忽視的國產品牌。外媒引述英國調查機構的數據，指OPPO的市佔率與2014年比較，今年在泰國增4.8倍，在印尼增幅為4.7倍，越南為2.9倍。2019年OPPO在中國、印度、日本和東南亞六國中，份額最大的是越南的23.6%。

分析指，OPPO市場份額的迅速擴大，似乎與拍照功能具有明顯關係。越南、印尼和泰國民眾都很喜歡使用SNS(社交網站)和自拍，手機鏡頭的使用頻度很高，OPPO的界面就針對這方面而優化。

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