新股專輯：豐城周六起招股　入場費3535元

該公司是次發行1億股，當中10%作公開發售，集資最多7,000萬元，當中55%預留用作滿足適用營運資金要求；28.3%用作招聘更多員工；11.7%用於為購置其他機械提供資金；5%用作增加儲備金。

據招股書顯示，該公司截至2019年5月底止5個月，工程競標中標率約70%，經調整淨利1,062.4萬元，按年增長37.88%；收入按年升45.04%至7,528.7萬元，其中78.2%來自公營項目。目前有18個正在進行的項目，並總計有約2.64億元為尚未確認為收入，將分別於2019年至2021年內分階段入帳。

－－－－－－