新股專輯：豐城周六起招股 入場費3535元
2019年11月29日 19:10
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本地斜坡工程承建商豐城控股(08216)周六(30日)起至下周四(12月5日)招股，每股招股價介乎0.6至0.7港元，每手5,000股，入場費3,535.27元，預期12月13日在創業板掛牌。均富融資為獨家保薦人。
該公司是次發行1億股，當中10%作公開發售，集資最多7,000萬元，當中55%預留用作滿足適用營運資金要求；28.3%用作招聘更多員工；11.7%用於為購置其他機械提供資金；5%用作增加儲備金。
據招股書顯示，該公司截至2019年5月底止5個月，工程競標中標率約70%，經調整淨利1,062.4萬元，按年增長37.88%；收入按年升45.04%至7,528.7萬元，其中78.2%來自公營項目。目前有18個正在進行的項目，並總計有約2.64億元為尚未確認為收入，將分別於2019年至2021年內分階段入帳。
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