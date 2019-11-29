「股神」坐擁近萬億現金冇出路？周三露手影了

外國傳媒報道，美國證交會最新數據顯示，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡持有的現金高達1,280億美元(約9,984億港元)。「股神」持有那麼多現金，究竟有甚麼「出路」呢？目前或許有啟示了！

報道指出，就在周三(27日)，有一則較少人留意的公布事項，就是美國信息技術設備分銷商Tech Data表示，私募股權公司阿波羅全球管理公司已提高了收購報價，為每股145美元，在不計債務下，交易總價值約51.4億美元；此前報價為每股130美元，涉及約47.7億美元。

為何阿波羅要提高收購價？報道指出，就是因為沒有被公開的競購者「巴郡」！「股神」曾於一周前透露，有意以每股140美元，即大約50億美元競購Tech Data。

Tech Data是一家全球科技產品及服務分銷商，主要為小型企業提供大型科技企業生產的軟硬件，去年收入370億美元，大約16%來自蘋果公司(Apple Inc.)產品，思科及惠普(HP)分別約佔11%。

由於Tech Data目前市值大約45億美元，反映「股神」有意以溢價收歸旗下，似是有違其「執平貨」性格。換言之，「股神」看好甚麼行業前景？答案呼之欲出！看來大型科技股難以大冧。

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