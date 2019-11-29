中原按揭：轉按需求銳減　末季新批按揭料仍偏低

香港金融管理局公布，10月份新批按揭貸款按月跌3.9%，至325.67億元，當月貸款申請亦再跌3.7%，至9,299宗。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，內外負面因素拖累樓市交投持續疲弱，加上銀行削減按揭優惠，轉按需求銳減，10月份按揭數字仍然不振，預期第4季整體按揭數字仍然在偏低水平。

值得留意的是，10月份新批按揭個案的平均按揭成數達48%，按月上升2.1個百分點。王美鳳表示，根據該公司個案，按保佔按揭申請比例，按揭保險放寬前僅30%，在放寬後至11月底期間升至51%，由於高成數按保比例上升，預料將帶動未來按揭成數續升。

10月新取用按揭宗數按月挫24.4%至6,410宗。經絡按揭轉介高級副總裁曹德明解釋，10月的按揭數據未能反映香港銀行減息0.125厘的影響，但受惠港府放寬按揭保險，相信11至12月的按揭宗數將回升，全年新取用按揭宗數仍有望超越去年86,584宗水平。

－－－－－－