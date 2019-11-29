日本央行面對逾3.3萬億美元「收水」壓力

外國媒體報道，日本央行行長黑田東彥遭國會質詢一項已塵封多年的貨幣政策問題，這折射出該行面對367萬億日圓(3.35萬億元)的收水壓力。

日本央行有項「鈔票規則」，即持有的日本國債規模不應超過流通中鈔票的價值，這個規定初衷是避免造成央行直接為政府融資的印象。然而，這個原則在黑田東彥在2013年4月推出的首個刺激計劃時被「暫時停止」。黑田東彥在國會回答議員時表示，現在沒有必要重啟該規則。

事實上，立即重啟這項規則已不切實際，目前該行最新債券持有數字總計為475萬億日圓(4.3萬億美元)，而鈔票餘額只有108萬億日圓。換言之，日本央行需要縮減367萬億日圓債券投資規模。

面對遙不可及的2%通脹率目標，日本央行不太可能現階度主動減持國債，這項「暫時停止」可能變成「永遠停止」。另一方面，該行可以通過債券到期來實現逐步減持，但考慮到該投資組合的規模、這可能需要很多年時間。

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