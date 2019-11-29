樓價UPDATES：東環錄11成交　和富中心減180萬

東涌東環本月暫錄約11宗二手成交，平均實用呎價約13,577元，近日有海景戶減價30萬元後獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角和富中心3座低層B室，實用面積1,100方呎，以三房包括套房及連工人房間隔，向北面享園池海景。單位於10月初放盤，叫價2,080萬元，減價180萬元，以1,900萬元沽出，實用呎價17,273元。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔17座低層E室，實用面積555方呎，望園景，獲同區人士以910萬元購入作自用，實用呎價16,396元。上址為原業主於2011年1月以約472萬元購入，期內帳面獲利438萬元。

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新界區

●東環1B座低層3室，實用面積642方呎，為三房包括套房間隔，望海景，原叫價790萬元，議價後以760萬元轉售，實用呎價11,838元。項目現時約有240個放售，叫價由540萬元起。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座低層A室兩房戶，實用面積538方呎，單位原放租2萬元，議價後以1.9萬元租出，實用呎租35.3元。

●天水圍居屋天富苑L座高層4室，實用面積506方呎，以兩房間隔，區內一名綠表買客鍾情單位客廳及房間均擁部分海景，故於未補價第二市場以365萬元入市，實用呎價7,213元，屬市場價成交。原業主持貨9年多，帳面獲利296萬元。

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