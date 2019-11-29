巨無霸上市！沙特阿美IPO認購額已達3455億元

外國媒體報道，沙特國家石油公司沙特阿美IPO(首次公開招股)的管理人之一Samba Capital表示，至今已從機構和散戶投資者中，獲取總計1,660億沙特里亞爾(約443億美元或約3,455億港元)的認購額。

散戶部分已經截止認購，最新數據顯示，約490萬投資者參與，認購規模達474億里亞爾。機構投資者的截止日期為下周三，目前此類投資者已認購了1,189億里亞爾的股票，其中10.5%來自非沙特投資者。

沙特政府計劃通過出售該公司1.5%股份，集資逾250億美元，估值在1.6萬億至1.7萬億美元之間。其中1%的股份面向機構投資者，剩餘則留給了沙特的散戶買家。

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