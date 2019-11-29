分析：台企熱衷接手日本半導體業務　力抗內地廠商崛起

松下(Panasonic)早前宣布撤出半導體業務並出售相關業務，接手的是台灣的新唐科技。日本媒體分析指，近年台灣企業熱衷於接手日本企業的半導體業務，主要原因是應對中國大陸的半導體廠企業的迅速崛起，台企須加緊留住技術及人才。

事實上，近年接手日企半導體業務的台灣企業不止有新唐科技。今年1月，全球第四大半導體代工企業聯華電子(UMC)亦收購了富士通(Fujitsu)位於三重縣的半導體工廠；而台灣研華亦於2月份收購了歐姆龍(OMRON)的子公司。

分析指，由於半導體在中美科技戰中扮演關鍵角色，內地企業都意識到需要加速研發及國產化生產，台灣廠商有被追趕之勢，因此積極尋求與日本企業合作或併購，個案自2016年以後持續增加。

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