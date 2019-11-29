新盤UPDATES：發展商加推特色戶應市

樓市走勢較為波動，但未有挫弱新盤特色戶及洋房承接力。各區一手物業屢錄高價交投，各發展商亦乘勢加推旗下樓盤的連天台或平台等單位應市。

●御金‧國峯最後1伙天池屋下周推出標售

同系西貢逸瓏園亦加推6伙特色戶，同日起開始標售。該批單位實用面積1,420至1,567方呎，天台面積1,430至2,205方呎。

●明翹匯部署短期推售四房及特色戶

鑑於近日收到不少向隅客查詢項目四房及特色單位，且同區供應稀缺，特色戶更可說是「零供應」，故計劃短期內會推出該類單位應市，傾向以招標形式發售。當中包括實用面積808方呎，四房一套連多用途房單位，全盤只有27伙，而平台或花園特色戶則有21個，間隔由一至四房，面積由278至808方呎。

●山水盈大屋逾1.2億元沽 呎價貴絕元朗

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，周五(29日)推售第2張價單，同時，亦首度推出28幢洋房以招標形式推售，洋房實用面積由2,101至3,889方呎。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行即日促成項目破紀錄大額成交，售出面積最大的洋房1號，實用面積3,889方呎，連15,291方呎花園、1,290方呎天台及512方呎平台，連同3個住宅車位，成交價逾1.2億港元，呎價31,100港元，無論成交金額及呎價均創下元朗區新高。據悉，買家為來自外區本地客，購入單位自用。

●嘉峯匯逾2千人睇樓 料下周初加推

對於樓價指數連跌5個月，他表示，香港物業市場交投氣氛轉變快，但樓價相對穩定，估計若旗下樓盤銷情理想，將帶動指數上升。

嘉峯匯今午開放一個交樓標準單位予傳媒參觀，單位為第2A座28樓B室，實用面積765方呎，採三房一套，客飯廳長約22呎。

●尚‧珒溋引入75%一按 首3年P減2厘

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