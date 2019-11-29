新火車頭失速！印度上季經濟放緩至4.5%

全球第七大經濟體、曾被指是全球經濟新增長動力的印度，其動力正在失速。外國傳媒報道，截至9月止季度，印度經濟增長放緩至4.5%，是2013年第一季度以來最低。印度的會計年度從4月開始，到翌年的3月結束，與香港一樣。

澳新銀行表示，該國9月經濟指標趨於下降，工業生產創下8年最大跌幅，故將其對整個財年的經濟增長預期從5.8%下調至5.1%。

除了經濟放緩外，印度金融部門的危機仍然持續，使貸款受阻，最近政策改革使許多中小企業陷入困境。

評級機構穆迪最近將印度前景從「穩定」下調至「負面」，並指經濟增長將「大幅低於過去」的風險正在增加。

不過，仍有經濟學家樂觀預測，印度經濟增長放緩可能在2019年底見底，並在2020年實現由「刺激主導」的復甦。印度在9月推出200億美元財政刺激方案，主要集中在公司減稅上。

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