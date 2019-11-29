【旅業蕭條】冠忠巴士6個月轉蝕678萬

集團表示，期內表現下滑主要乃由於香港社會持續不安、中美貿易戰局勢緊張，以及人民幣貶值，對整體香港旅遊業造成不利影響，以致訪港旅客人數自7月以來顯著減少所致。

集團提供的非專利公共巴士服務包括：香港及中國內地之間跨境客運服務；香港本地交通服務，其包括學童、僱員、住戶、旅遊、酒店及合約租車服務。以巴士車隊的規模計算，繼續為香港最大型非專利巴士營運商。

截至9月30日，由公司擁有99.99%權益的附屬公司新大嶼山巴士(一九七三)有限公司主要在大嶼山經營27條專利巴士路線，巴士車隊總數為156輛巴士。連接元朗/天水圍至深圳灣口岸的跨境路線(B2及B2P)，以及分別連接港珠澳大橋香港口岸至香港國際機場及東涌的兩條新路線(B4及B6)，在乘客量及收入方面均對嶼巴的貢獻良多。

集團亦正營運一條綠色公共小巴路線(901)，亦連接港珠澳大橋香港口岸至東涌。目前，行走該路線的公共小巴共有7輛。

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