便利店都變「夕陽行業」？至少在這個國家是...

便利店行業在日本可能已變成「夕陽行業」！當地媒體報道，日本北海道一家Lawson便利店，目前潛在客戶群僅約3,000人，較10年前大減15%。其店長說：「我們24小時營業，但到了冬季夜晚，每小時只有1、2名客人，老實講，這時段繼續營業意義不大。」該店長年資已超過20年，他們的競爭對手Seicomart最近已縮短營業時間。

據了解，日本一家便利店的營業範圍內，通常有大約3,000名居民，但最近研究發現，全日本有高達80%左右的便利商店營業區域，平均居民不到3,000人，有400多個地區更低於2,000人，主因是人口老化及迅速減少。

事實上，面對勞工不足，日本便利店已逐漸告別「全日無休」的24小時營運模式。當地的Family Mart(全家)便利店，落實會與加盟店經營者修改合同，原則上容許加盟店縮短營業時間，不再「全日無休」，預計最快於2020年3月實行。屆時全日本約1.6萬間加盟店，差不多全數都可以自行決定營業時間。

日本自1970年代出現便利店後，幾乎已成為日本人生活的一部分，能與大型超市對撼，目前明顯走下坡了。

日本另一連鎖便利店7-11，早在10月已正式允許部分分店縮短營業時間，並且全面檢討24小時營運模式，計劃放寬加盟店在經營時間方面的自由度。

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