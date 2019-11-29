【旅業蕭條】德祥地產半年蝕5.2億　兩間珀麗酒店入住率急跌

集團指出，由於香港局勢持續動盪，珀麗尚品酒店及九龍珀麗酒店入住率及平均房價急劇下跌，導致該分部所得收益減少至6,360萬元，2018年同期約7,670萬元，錄得分部虧損1.45億元，2018年同期則錄得溢利2,330萬元。該虧損乃主要由於分佔集團旗下一間合營公司所持九龍珀麗酒店公平值減幅所致。

展望未來，中美貿易戰及英國脫歐帶來的緊張氣氛為環球經濟局勢增添不明朗因素。香港局勢持續動盪，嚴重打擊本地經濟，其中酒店業及旅遊相關業務首當其衝，陷入嚴重低迷狀態。儘管如此， 集團對履行使命及迎接未來挑戰仍然充滿信心。

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