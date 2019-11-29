夜市UPDATES：美股復市跌近百點　港夜期無方向

美國感恩節假後，美股周五(29日)僅半日市，市場交投淡靜。道指目前報28,070點，跌93點或0.33%；標指報3,148點，跌5點或0.17%；納指報8,678點，跌26點或0.31%。港股期指夜市無方向，目前報26,377點，升44點，高水31點。

感恩節假期後一天，通常被認為標誌着年底聖誕購物旺季的正式開始，也是聖誕銷售季業績的晴雨表。Adobe預計，今年的「黑色星期五」銷售額將達到75億美元，按年增長20.5%。

受貿易協議樂觀因素驅動，11月美國主要股指本月有望實現強勁的增長，截至周三(27日)收市，標指月內已上漲3.8%，勢將創下自6月以來的最大單月漲幅。道指和納指同期分別上漲了4.1%和5%。數據顯示，全球股票基金在過去兩周淨流入82億美元，終止了9月初以來的資金持續外流趨勢，但美國股票基金同期則淨流出超過100億美元，在過去8周中有7周均呈現資金流出。

歐洲方面，儘管德國失業率持於低位，且歐元區CPI略超預期，但仍不足證明歐元區經濟已經徹底走出低谷。

歐股三大指數個別發展，英國倫敦發生槍擊案，英股跌0.51%；德國DAX指數升0.11%；法國CAC指數升0.03%。

【22:30】憂慮中美關係再趨緊張，美股三大指數周三(27日)齊創收市新高後，今日(29日)假後復市早段偏軟，道指現跌90點，至28,073點；納指跌24點，至8,680點；標指跌6點，至3,147點。美股今日只有半日市。

股神巴菲特透露，其投資旗艦巴郡曾出價每股140美元，與私募基金Apollo Global Management競購電腦分銷商Tech Data，Apollo被迫將收購價由130美元調高至145美元，終獲Tech Data同意賣盤。Tech Data股價早段漲11.94%至144.4美元。

初步數據顯示，感恩節網上銷售急升，網購巨人亞馬遜股價早段升0.16%至1,821.37美元。

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