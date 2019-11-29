【財經評論】飯來張口不作為　港經濟無以為繼

回歸以來，中港兩地經濟美其名是更緊密聯繫，實質上港府不思進取，習慣凡事向內地「伸手」，結果長期依賴內地客源來支持經濟。到今年社會出現極端動盪，大陸人來港驟減，百業即時陷困。此情此景，實拜港府長期不作為所賜！官員們再不深刻反省、決心改革，只怕香港經濟沉淪無極限！

社會動盪接近6個月，昔日旺區遊客如鯽，如今街道冷清、名店門堪羅雀、食肆倒閉，空舖湧現。究其原因，各行各業長期依賴內地客源，如今除了旅遊及零售業當災，金融業亦難逃劫數。保險業監管局最新數據顯示，第三季內地客來港新做保單保費按季急挫近三成，致拖累期內香港整體壽險新做保費亦大跌逾兩成。

這些年中國經濟崛起，內地客具消費能力，是全球商界爭取服務的對象，香港乘地理之便側重經營，無可厚非。但問題是，政府的職責，理應有別於一般商家的視野，該站得高、望得遠，做好長期戰略模式，不能眼見經濟發展嚴重失衡仍滿足於現狀，更何況香港自詡為國際金融中心，理應放眼全球。偏偏如今港股近七成市值來自中資企業，總體市值雖有增長，但若撇除來自內地的港股通成交，實際上港股交投薄弱，反映國際資金的參與度每況愈下。

同樣的情況亦出現在保險業，這些年業界樂於做內地客業務，致使高度依賴內地單一客源和壽險單一產品類別，其他的如海事保險等保險產品的推廣、新產品的開發、創新科技的應用及全球化市場的拓展，形勢落後於人，結果非壽險市場份額不斷流失，相關的專業服務如精算、會計、法律等專才資源亦同告流走，更遑論能成為地區保險樞紐。如今內地客源斷纜，壽險市場增長無以為繼，整個保險業都失去動力，長期失衡發展所造成的惡果表露無遺，正正也就是當前香港經濟困局的寫照。

香港經濟急轉直下，凸顯回歸以來政策嚴重不濟，產業結構單一，過度依賴內地，以為近水樓台，打跛腳都不用愁。誰知中美開打貿易戰，加上香港一場政治風暴，令這個習慣了「飯來張口」的敗家兒不堪一擊，百年基業危在旦夕！

當前的危機，顯示港府長期無承擔，全無戰略部署，更不懂將核心產業做大做闊，只管守着金山銀山而無所為，長期滿足於「食便飯」，致落得如今施政寸步難行、經濟沉淪。身處國際大變局，內地亦自顧不暇，香港若繼續自甘墮落，更多更大的亂象勢必陸續有來。

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