新股專輯：匯名天然氣、大唐地產遞上市申請

兩間內地企業分別向向聯交所遞交主板上市申請，其中，中國非國有管道天然氣營運商匯名天然氣，獨家保薦人為國泰君安；而另一間為中國綜合性物業開發商大唐地產，工銀國際為獨家保薦人。

匯名天然氣目前在江蘇省如皋地區；河北省武邑地區、阜城地區及深州地區；湖南省桃花源地區；江西省萬安地區；以及重慶萬州地區以特許經營權營運，總面積約338.08萬平方米。

據初步招股文件，截至2019年6月底止半年，利潤1,961.8萬元人民幣(下同)，按年倒退18.57%；收入按年增長8.2%至2.27億元。客戶數量14.83萬人，較2018年底增加1.63萬人。管道天然氣的總銷售5,749.7萬立方米，平均售價為每立米2.7元。

集資所得將用於拓展現有經營地區的天然氣業務；收購或投資具有增長潛力的管道天然氣特許經營權；償還部份銀行借款；營運資金及一般企業用途。

至於大唐地產，按2019年綜合實力計，中國房地產TOP10研究組發布的中國房地產百強企業榜單中，位列第74位。截至2019年9月底，該公司擁有52個由其開發，且處於不同開發階段的物業開發項目，估計總建築面積約610萬平方米。

據初步招股文件，截至2019年6月底止半年，該公司溢利3.69億元人民幣(下同)，按年飆升3.62倍；收入25.26億元，按年大增77.61%；

集資所得將用於現有項目的資金需求；償還部分計息銀行借款；一般業務營運。

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