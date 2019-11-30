東方日報B1：亂局嚇窒　內地客來港投保季挫三成

香港社會動盪打擊內地人來港信心，保險業監管局公布，第三季內地客來港新做保單保費，按季急挫28.82%，至96.52億元。重要業務來源「斷水」，保險業界風聲鶴唳，有經紀預計第四季市況將更加慘烈，內地客保費恐再跌三成以上。

保監局數據顯示，第三季香港長期業務新做保單保費錄399.09億元，按季跌22.49%。受本地局勢不穩影響，內地訪客新做保單數目則大跌逾三成，至70,240份，而且相關保單佔整體新做保單保費比例，較上季收縮2.1個百分點至24.18%。

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強表示，近月社會局勢不穩惹起遊客憂慮，導致內地人來港投保意欲大減。由於內地客為部分險企的重要業務來源，他透露有公司特別於機場及內地邊境附近，新設客戶服務中心，並且適度放寬保單核保的嚴謹程度，以圖扭轉業務頹勢。

受監管要求所限，香港的保險從業員不能到內地推銷保單並與客戶簽約，內地居民購買香港保險必須親自來港簽單。普遍而言，保險公司接待旅客的服務中心，多數設於尖沙咀及銅鑼灣一帶，惟近月有關地區頻頻出現示威活動，內地居民可能基於人身安全等理由，延遲甚至取消來港投保。

若以首三季計，由內地訪客帶來的新做保單保費共359.84億元，按年仍升5.47%。期內最受歡迎產品為危疾及終身壽險，約99%的內地訪客新做保單為非整付保費保單，即保費並非以一筆過模式支付。

儘管內地客來港投保表現差強人意，鍾氏對前景依然審慎樂觀，認為香港保險產品相對內地仍有優勢，例如香港保單可以選擇港元及美元等外幣結算，而且理財產品更多元化，監管制度完善，料內地人對香港保單需求仍然存在。一旦社會氣氛回復平靜，預期短期內地客來港投保數字將錄可觀反彈。

撇除社會不穩，內地客大減同時受其他利淡因素夾擊。美國萬利理財亞太區總裁張佩儀解釋，香港險企年初推出的部分熱賣產品逐漸絕迹市場，例如高息及短期產品，而且環球進入減息周期拖低保單利率回報，以致吸引力大減。另方面，內地對外匯管制轉趨嚴格，限制了資金經保險渠道搬至香港等境外市場，有關業務走下坡有迹可尋。

展望第四季，她指踏入10月社會動盪再度升級，內地人更不願來港，形容保險市況「極度淡靜」，並透露有保險公司考慮縮減人手應對逆境，預計第四季內地客來港投保表現將會更差。不過，由於上半年有關業務表現較理想，全年有關保費跌幅將相對輕微。

事實上，中美貿易戰火久未平息，內地經濟下行及人民幣貶值因素，亦影響內地人外遊意欲。保監局行政總監張雲正早已預告，第三季內地客來港投保業務會顯著收縮，並呼籲業界避免集中單一業務，為市場收縮做好心理準備。

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