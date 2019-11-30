歐股收市受壓　Ocado急升逾11%

歐股收市受壓，英國富時100指數收報7,346點，跌69點或0.94%；法國CAC指數收報5,905點，跌7點或0.13%；德國DAX指數收報13,236點，跌9點或0.07%。

市場開始憂慮蘇格蘭民族黨會否與反對黨工黨結盟，此前蘇格蘭民族指，英國首相約翰遜「危險和不適合任職」。英鎊兌美元周五報1.2934，升0.17%。

個股方面，英國皇家郵政公司表示，工會向英國上訴法院提出，撤銷罷工臨時禁制令未成功，英國皇家郵政收跌4.23%。

德國能源公司E.ON報告稱，在完成收購Innogy後，9個月經調整後淨收入下降3%，至11.8億歐元，股價升3.17%。

英國網上超市Ocado宣布，透過日本Aeon進入亞洲市場，Ocado股價飆逾11.46%。

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