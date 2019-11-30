美股收市：道指周五跌112點 但全月累漲逾3%
2019年11月30日 02:14
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(美聯社圖片)
美國感恩節假後，美股周五(29日)僅半日市，市場交投淡靜。道指收報28,051點，跌112點或0.4%；標指收報3,140點，跌12點或0.4%；納指收報8,665點，跌39點或0.46%。
感恩節假期後一天，通常被認為標誌着年底聖誕購物旺季的正式開始，也是聖誕銷售季業績的晴雨表。Adobe預計，今年的「黑色星期五」銷售額將達到75億美元，按年增長20.5%。
受貿易協議樂觀因素驅動，11月美國主要股指表現強勁表現，道指、標指、納指分別累升約3.72%、3.4%、4.5%。3大指數齊創自6月以來最大單月升幅。
以全星期計，道指、標指、納指分別累升約0.63%、0.99%、1.71%。
數據顯示，全球股票基金在過去兩周淨流入82億美元，終止了9月初以來的資金持續外流趨勢，但美國股票基金同期則淨流出超過100億美元，在過去8周中有7周均呈現資金流出。
個股方面，初步數據顯示，感恩節網上銷售急升，惟網購巨人亞馬遜周五收跌0.97%。
股神巴菲特透露，其投資旗艦巴郡曾出價每股140美元，與私募基金Apollo Global Management競購電腦分銷商Tech Data，Apollo被迫將收購價由130美元調高至145美元，終獲Tech Data同意賣盤。Tech Data股價全日上升12.32%，收報144.89美元。
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