紐約期油收挫逾5%　觀望油組減產會議

投資者擔憂石油輸出國組織及盟國(合稱「OPEC+」)下周會議討論減產的成效，國際油價周五急跌。紐約1月期油周五收報每桶55.17美元，跌2.94美元或5.1%，以11月計累升1.8%，創6月以來最大單月升幅。

布蘭特1月期油收報每桶62.43美元，跌1.44美元或2.3%，全月累升3.7%，創4月以來最大升幅。

OPEC+下周會議惹人關注。外媒報道，沙特將不再願意補償其他盟國過度生產石油。俄羅斯油長Alexander Novak則稱，更傾向維持減產協議至明年4月。

有關消息或意味到OPEC+成員可能出現意見分歧，當中俄羅斯可能不傾向擴大減產來支持油市穩定。

另外，美國油產處於歷史高位，亦利淡油價表現。美國能源資訊署(EIA)最新月度報告指，美國9月油產按月增長0.5%，至每日1,246萬桶，創紀錄新高。

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