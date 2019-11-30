股債投資今年獲利16%　創26年最勁！

外媒報道，資產管理公司Pictet Asset Management表示，今年以來，債市和股市均有良好表現，令最傳統50:50的股債平衡投資方法獲利甚豐。

該公司首席策略師Luca Paolini表示，股債平衡投資在今年累計錄得16%的回報，創自1993年以來最好的表現。

Paolini指出，在一年前，投資者都憂慮全球經濟恐陷入衰退；企業信心回落；同時又擔心中美貿易戰，以及聯儲局可能會為美國經濟降溫。

今年初市場情緒仍然低迷，甚至有數位分析師預測聯儲局今年會加息，憂其對資產價格帶來負面影響。

高盛在今年1月預測，美國將於今年加息4次。不過，事實是截至11月底，聯儲局今年已經累計減息3次。

Paolini指，「無人會想到聯儲局會減息3次，之前所有人都以為聯儲局會加息。這是貨幣政策的重大轉變。」不過，他警告明年同樣的情況很難再發生，坦言「未來上升空間不多，除非潛在復甦步伐加快。」

Pictet預測，股債平衡投資方法在未來5年可能會錄得負回報。

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