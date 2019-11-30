傳美國擬擴大出口管制範圍　阻止外國產品供貨華為

美國政府繼將中國電訊設備製造商華為列入出口管制實體清單後，外電引述消息報道，美國可能擴大管轄範圍，阻止更多使用美國技術的外國產品賣給華為。

據報道，美國政府現時雖可限制在美國製造的產品銷售予華為，但部分含有美國技術的產品在海外製造。華為的一些主要外國供應鏈仍然不在美國當局的管轄範圍之內。就此，美國政府就對兩項主要規例擬加以修改進行討論，以擴大美國阻止更多外國供應商向華為供貨的權限，當中包括研究引用「De minimis Rule」，即只要海外貨品含有由美國供應的零部件，美國政府即可直接對海外貨品施加管制。

消息稱，假如美國商務部做出擬議的規則變更，將使美國能夠監管非敏感產品的銷售，包括手機晶片、在海外研發的美國技術、軟件或零部件。

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