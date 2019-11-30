美國70年來首次成為月度原油淨出口國
2019年11月30日 08:33
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(美聯社圖片)
美國能源情報署(EIA)最新月度報告指出，該國9月份淨出口原油為每日8.9萬桶，為自1949年有紀錄以來，首次成為月度原油和石油產品的淨出口國。
外電報道，分析認為雖然美國之前曾出現按周的淨出口狀態，但上述數字標誌着一個重要的里程碑，因在頁岩油熱潮爆發的十年前，很少有人能預測到這一點。
美國總統特朗普吹捧美國的能源獨立性，稱該國正在擺脫對外國石油的依賴。儘管淨出口顯示對進口的依賴減少，但美國仍繼續從其他國家購買大量原油，以滿足其煉油廠的需求，而當外國供應商以較低的價格提供石油精製產品時，美國亦會出手購買。
EIA在本月初的短期能源展望中預測，2020年的原油和石油產品的淨出口量為每日75萬桶，而今年的平均淨進口量為每日52萬桶。
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