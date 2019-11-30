中國11月製造業PMI升上50.2　高於預期

中國統計局公司布，11月製造業採購經理指數(PMI)為50.2，在連續6個月低於盛衰分界線後，再次重回擴張區間，並為3月以來新高；預期升49.5，前值升49.3。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，11月製造業PMI主要特點：

1、供需兩端均有改善。生產指數和新訂單指數為52.6和51.3，按月分別上升1.8和1.7個百分點，均為下半年以來的高位，其中新訂單指數重回擴張區間。從行業大類看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥、汽車、鐵路船舶航空航天設備等製造業生產指數和新訂單指數雙雙上升，且均位於擴張區間。

2、進出口有所好轉。新出口訂單指數和進口指數為48.8和49.8，按月分別上升1.8和2.9個百分點。其中，新出口訂單指數回升，與聖誕節海外訂單增加有關；進口指數回升明顯主要受國內需求拉動。

3、大中小型企業景氣普遍回升。大、中、小型企業PMI為50.9、49.5和49.4，分別高於上月1.0、0.5和1.5個百分點，其中大型企業PMI再次回到擴張區間。從生產情況看，大、中、小型企業生產指數均高於10月，全部位於盛衰分界線之上。

4、轉型升級加快推進。從重點行業看，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI分別為51.7、51和51.1，均連續兩個月上升。

此外，11月非製造業PMI為54.4，為3月以來的高位，預期為53.1，前值為52.8。綜合PMI為53.7，同為3月以來高位，前值為52.0，顯示企業擴張步伐總體加快。

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