1周10大驚奇：香港成全球股市最大威脅？經濟變革難免？

2019年踏入最後一個月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場會「升到你唔信」，升浪更由元旦後就開始，途中異象有準繩，亦有失準，但整體上多數時間正確，絕無事後孔明，足證「聽專家講不如睇埋異象」，不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考。

異象原本預期12月要小心，惟11月16日開始，已警告再次看淡，隨着12月真正到來，投資者更需戒備。

【1、異象：巴西貨幣雷亞爾走勢有啟示】

投資者又要留心了，目前又有一個冧市警號亮起！巴西貨幣雷亞爾兌每美元本周屢創收市及盤中歷史新低，周三(27日)一度直衝4.27水平，即為1994年7月雷亞爾面世以來最低！根據往績，全球金融市場將難有好日子。

美銀曾指出，新興市場貨幣走勢往往預示危機，當巴西雷亞爾兌每美元處於至4水平或以下的時候，很可能會導致市場出現去槓桿，從而引發危機。(本文附圖一)

事實上，去年底環球大冧市，雷亞爾亦創下當時新低，故不容輕視。

業內人士稱，雷亞爾貶值是因巴西經濟增長持續放緩，特別是11月首三周外貿出現逆差，反映該國外匯流失；二是鄰國智利和玻利維亞近期發生政治危機，以及阿根廷大選結果，對市場產生了較大的負面影響。此外，中國和美國之間的貿易摩擦問題，也令市場產生了悲觀情緒。

【2、香港已成為全球金融市場「最大」地緣威脅】

除了巴西雷亞爾往績預示惡劣，香港更可能是今次「風眼」！總部位於德國漢堡、成立於1590年，為世界上最古老的投資銀行之一貝倫貝格銀行(Berenberg bank)首席經濟學家Holger Schmieding本周警告，香港持續不斷的動盪，已是全球金融市場「最大」地緣威脅！

他警告，當美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》及《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》後，最壞情況已「非常明顯」。這舉措會再次加劇中美緊張關係，他說：「目前香港是全球市場面臨的最大地緣政治風險，如果社會動盪局面升級，如果中國政府軍事武力干預，中美達成首階段貿易協議的機會近乎不可能，歐盟也幾乎不可能做到這點，故貿易緊張局勢會延續，將引起全球工業衰退。」

不過，他仍然認為，最壞情況現時不太可能會發生，「目前為止，中國在香港的舉動表明北京已清楚地意識到這風險，從目前情況來看，北京仍然優先考慮經濟免受長期貿易戰的影響。」

【3、全球正重演長期蕭條 經濟變革難免？】

面對如此局勢，歷史上有沒有援引？有，結局更可能是變天！自2008年金融海嘯後，全球央行啟動印鈔機，讓經濟復甦，惟近年副作用陸續浮現，物價出現輕微的通縮、低生產力、收入呆滯、民粹主義冒起，以及「反全球化」浪潮。如果要找歷史上相似的經驗，其結局是否你願意看到呢？

倫敦經濟機構TS Lombard全球宏觀部門主管Dario Perkins本周形容，在歷史上與目前情況極之類近的時刻，相信是1873至1896年，大約歷時23年，那個時代被稱為「荒涼的長期蕭條」。

以美國為例，當年的經濟衰退由1873年10月(註：當年中國處於清代同治12年)開始至1879年3月，直至如今依然是史上最長的經濟衰退期，之後斷斷續續再出現4次衰退時段，一共歷時161個月，即超過13年！

他說：「1873年的恐慌，可以說是第一次真正國際危機。它始於中歐，當時維也納股票市場崩潰了，然後擴散到美國，導致有大型銀行及鐵路公司倒閉。」一場金融危機，就引發了長期經濟不景氣。究其原因，「生產力下滑」是令英國受嚴重打擊的致命因素，這亦是過去300多年，唯一一段時期可與今天相提並論。(本文附圖二)

他亦呼籲要注意「通縮」。雖然大多數分析員同意，隨着全球化、技術創新，以及從製造業轉向服務型經濟的綜合作用，使通脹變得溫和，但「通縮壓力在1800年代末期更強烈，導致持續不斷的價格下跌，英國從1873年到1888年，通脹平均是-1.4%。」

他又稱，長期蕭條的另一個特徵是勞動力市場「兩極化」，這是由於技術變革快速，淘汰了中層勞動力。在1800年代後期，創新包括電話、電燈泡，汽車等，今天則是人工智能。

Perkins指出，在19世紀下半部(即1850年後)帶來了全球化浪潮，對人們的巨大影響與今天的全球化一樣。當年冒起的工業化加上運輸和通訊領域巨大進步，使大規模生產、農產品和廉價製成品運輸成為可能，不但令通脹溫和，更出現通縮。

之後是怎樣？就是民粹主義崛起，它起源於1800年代後期。「民粹主義者」一詞最早出現在1891年，是美國中西部和南部的農民和工人，大多數社會黨也成立於1800年代後期。

最後又會怎樣呢？Perkins表示，經過漫長的磨合，新技術最終找到迎合消費者的方法，亦即是說，「這提醒我們，科技是可以為今天的問題找到出路。」在1890年代後期，經濟復甦是因薪金上漲，當中民粹主義扮演了重要角色，尤其建立嶄新的福利及工會制度。他認為，如今世界的發展就好像當年，最終亦會建立出一個新制度。

【4、華爾街最佳亞洲專家：市場高估了中美協議】

世界出現變局，中美貿易戰當然是成因之一，稍有不慎，恐變成「冷戰」！多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)本周警告，華爾街實在高估了中美貿易協議能帶來的好處！

羅奇之所以被視為「華爾街最佳亞洲專家之一」，是因他出任摩根士丹利亞太區主席時，於2007年至2012年居住在中國，直至目前仍會時常與中國官員、商業代表，以及學者會面。

他說：「在某程度上，所謂的中美『首階段』協議對金融市場來說是重大事件，但我認為，當協議落實時，市場將遠遠感到失望！這是典型的『買謠言』，當謠言成為事實，就會感到失望。」

羅奇表示，有信心中美能達成首階段貿易協議，但將會是「一次過」協議，即沒有「第二」或「第三階段」。他說：「目前有強烈的政治動機，讓雙方達成協議，但極不可能看到第二、第三、第四階段，或任何其他協議了。所謂首階段協議將是表面性的，對美國工人而言收效甚微。」

因此，他警告，若股市在中美達成首階段協議後仍升，投資者就應立即獲利離場，因為升市很難持續。他說：「我們(美國)在全球超過100個國家錄得貿易赤字，與中國達成協議只是一個空洞的成就。」

他又警告，中美有沒有協議都好，全球經濟顯著放緩的趨勢不會改變，貿易收縮周期會持續，估計明年貿易前景仍然非常低迷，不僅會影響中國，還會影響東亞所有經濟體。從技術上來看，它已經在影響了墨西哥，並將對歐洲，特別是德國產生影響。

【5、聯儲局官員罕有響警 第4季經濟唔多好】

講起中美貿易戰，綜合傳媒分析，自2018年3月開打以來已超過一年半，雖然特朗普仍「口硬」，但其實美國經濟也開始受創，被視為特朗普「票倉」的美國農民已五勞七傷，申請破產的農場數量創下8年新高，隨時影響他明年競逐連任。

更重要的是，美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)本周警告，美國今年第4季經濟增長將顯著放緩，主因是企業憂慮貿易戰而減少庫存。

他說：「我們認為第4季經濟將會是『疲弱』。」是罕有地有官員以「疲弱」來形容經濟，主因是中美貿易戰的關稅模式，已令世界出現「去全球化」。

卡普蘭沒有具體估計美國經濟增長會放緩到甚麼程度，但若根據紐約及亞特蘭大聯儲銀行預測，今季經濟增長料僅0.7%及0.4%，而市場上的經濟師普遍預計是增長1.5%左右。

事實上，貿易戰已實際殃及佔美國經濟增長比重達七成的消費市場！紐約聯邦儲備銀行本周指出，美國對中國進口貨品徵收關稅，每年稅收約400億美元，惟最終是由美國企業及消費者承擔！

按道理，中國貨品進口到美國時，美國海關會加收最多25%關稅，如果中國企業要負擔這筆額外費用，就要將價格降低，才會讓美國的零售、製造或批發商價格和利潤，可能不受關稅影響。不過，紐約聯儲銀行研究發現，自2018年6月至2019年9月期間，中國貨品的進口價格只下跌約2%，這意味着美國企業和顧客，必須支付關稅帶來的額外費用。

【6、摩通爆料：美企舵手不看好2020年】

除了聯儲局官員，美國企業管理層亦同樣不看好2020年，有別於美股走勢！摩根大通地區投資銀行主管John Richert就此警告，有不少企業行政總裁告訴他憂慮盈利增長，主因是市場不明朗因素有增無減，尤其是全球經濟增長持續放緩、中美貿易仍處於糾爭當中，以及美國將迎來總統大選。

因此，大部分企業舵手表明，2020年仍會削減資本開支，並會為可能到來的經濟衰退做準備。換言之，就業市場依然充滿變數。

Richert說：「當每個人看着股市上升並破頂的時候，只有小部分企業舵手跟我說感覺良好，大部分反而更擔心明年，信心是10年以來最低。」Richert接觸的管理層，其公司年收入介乎5億至50億美元。

他指出，若目前競逐民主黨總統候選人資格的沃倫跑出，企業將更謹慎，屆時股市及經濟都會面臨逆風。他說：「如果你目前與工業、舊經濟相關企業傾談，他們更會告訴你現時美國經濟已陷衰退，只有服務業及科技撐住。」

【7、買內房留意！據報內地已決定先保經濟】

美國經濟是全球「火車頭」，但連當地企業舵手也不太看好，更何況全球其他地方。本周有報道指出，由於中國經濟增長放緩，中央政府需要取捨，就是：要保住高樓價，還是保住實體經濟？若選擇樓價，實體經濟必然長期低迷；若選擇實體經濟，就必須遏止不斷上升的樓價，將樓市回由「離地」回歸至「貼地」。

值得留意的是，若選擇樓價，經濟增長可以獲得較高水平的支持；若選擇實體經濟，則經濟增長繼續放緩的機會大增，因當中缺少了「泡沫」。

報道指出，在今年7月，中央最終選擇先保住實體經濟，換言之，不會再依賴樓市來拉動經濟增長。原因在於實體經濟向好，除了可解決大量的就業問題外，還能避免社會因大量失業而造成的嚴重問題。再者，目前中國需要的所有中高端商品都靠進口，若沒有實體經濟支持，沒有高端科技領域的「硬實力」，中國將陷入處處受制於人的困境。

更重要的是，只有實體經濟繁榮起來，資金才會流入相關領域，樓市才能逐步降溫。

【8、買內銀留意！逾13%金融機構被視為高風險】

買內房保值可能落空，內銀又會如何？答案是中國銀行業有受壓迹象，在4,379家銀行業金融機構中，約有13%被人民銀行(即中國央行)視為「高風險」機構。

人民銀行本周公布2019中國金融穩定報告顯示，有大約13%或586家銀行和其他融資公司，主要集中在農村中小金融機構，被認為存在高風險。回看去年的首次檢視報告發現，大約有10%的機構被認為高風險。

事實上，在今年5月，有銀行被接管，導致債權人蒙受損失後，中國小型銀行的健康狀況日益引起關注，尤其是中國經濟增速放緩至近30年以來最慢，貿易戰令企業受到傷害。

人民銀行在2019年上半年，亦對30家大中型商業銀行進行了壓力測試。假設中國經濟增長放緩至5.3%，在30家大中型商業銀行中，有9家未通過測試，資本充足率從14.43%降至13.47%。若假設經濟增長大幅放緩至4.15%，30家大中型銀行中，有17家沒有通過測試。

若對1,171家銀行進行壓力測試顯示，在經濟增長5.3%及4.15%情景下，分別有90家及159家未通過測試。按資產計算，這1,171家銀行佔中國銀行業近3/4。

另外，人民銀行指出，中國家庭債務於2018年底佔國內生產總值(GDP)60%，「債務總額更相當於家庭收入總和」，敦促要更大力度監督樓按與消費者信貸，以降低對國家金融體系的風險。

【9、亞洲糧食有隱憂 衍生未來「6萬億商機」】

內房、內銀都有隱憂，投資甚麼好呢？或許是科技及農業！由國際會計師行羅兵咸永道(PwC)、荷蘭合作銀行(Rabobank)，以及新加坡主權投資公司淡馬錫(Temasek)聯合製作的研究報告顯示，亞洲在食物方面「不能自給自足」，未來10年需要投資額外8,000億美元(約6.2萬億港元)，以增加食物供應，滿足區域需求，否則將面臨「糧食危機」。

報告估計，亞洲人口在2019年花費在食物方面的支出達4萬億美元，於2030年將倍增至8萬億美元。「如果不及時作出額外投資，我們相信整個農業將難以滿足需求，結果就是劣質食物湧現，並且供給亞洲人口。」

為何亞洲正面臨「糧食危機」？報告指出，主因是亞洲本來已供不應求，目前倚賴由美洲、歐洲，以及非洲所組成的長期供應鏈來進口食物。整體來說，拉丁美洲、東非，以及南亞是食物淨出口地區，而亞洲大部分地區及非洲是食物淨進口地區，造成亞洲過度倚賴他國去滿足生活基本需求。

隨着氣候轉變及人口增長，會為區內糧食帶來問題，令價格變得波動。再者，隨着經濟發展，估計在2030年，亞洲人均可耕種土地面積會下跌5%。與此同時，未來十年，亞洲人口料增加約2.5億，相當於目前整個印尼。若將上述全部因素加起來，就是「糧食危機」的圖畫。

報告估計，若要化解問題，未來10年需要投入額外8,000億美元，當中大約一半是投資中國，主要是用作自動化。舉例來說，深圳大疆(DJI)已製造出農業專用的無人機，用來殺蟲和施肥，以及找出農作用疾病爆發的來源，而中國無人機於2018年的全球市佔率逾70%。因此，中國的深圳、北京，以及上海是有潛在能力，成為農業創新中心，發展相關產業。

另一邊廂，新加坡及印度的班加羅爾，可聯同其他地方，組成食品檢驗中心，以加強消費者信心。

【10、市場共識往往是錯！2020年注定大波動】

最後，不經不覺2019年僅餘一個月，除了回顧市況外，更是「算帳」的時候！就在2018年差不多的時間，市場已陸續揣測今年市況，結果當然是錯到離譜。目前華爾街大多預言2020年股市穩中向好、全球經濟見底復甦，散戶應否盡信呢？

●油價

在2018年底，華爾街大行估計今年布蘭特期油處於每桶60至70美元。目前布蘭特期油處於每桶約62.6美元，僅是預測下限。

●10年期美債

在2018年底，幾乎所有華爾街大行都估計，今年美國聯儲局會繼續加息，個別甚至預期加息3次，有利債息上揚。結果是10年期美債息今年9月初曾低見1.45厘。

●金價

由於市場估計聯儲局會持續加息，故金價理應不會太強，華爾街估計今年金價大約處於每安士1,270美元左右，最樂觀也只是1,400美元。結果金價今年大升，更一度突破每安士1,500美元水平。

●歐股

在2018年底，市場對今年歐洲經濟預測十分悲觀，主因是意大利債務問題及英國脫歐不明朗，估計歐洲股市今年會大跌，幅度料超過雙位數。結果歐股代表之一Euro Stoxx 50今年以來累升近兩成。

這樣看來，2020年恐是波動之年，經濟亦不見得會好！

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