中證監：逐步推出更多ETF產品　抓緊生豬期貨工作

中國證監會副主席方星海表示，在提高市場流動性方面，逐步推出更多品種、不同類型的期貨交易所買賣基金(ETF)產品，盡快實現商業銀行和保險資金參與國債期貨交易，提升期貨市場的機構化、專業化水平，提升整個金融體系的防風險能力。

他透露，目前中國共有149家期貨公司，與國際同行業或是國內其他金融機構相比，中國期貨公司存在機構數量多、行業集中度不高、盈利能力不強等問題。要加大市場化改革力度，優化牌照管理，逐步建立市場化準入、退出機制；不斷優化期貨公司分類監管評價制度，充分發揮政策引導作用，扶優限劣，加大對資本實力強、業務能力強、經營管理規範的期貨公司的扶持力度；繼續支持符合條件的期貨公司上市，鼓勵期貨公司利用市場化手段收購兼併，實現優勝劣汰。

他又稱，通過持續細致的工作，現在股指期貨市場交易和風險管理功能都已經恢復正常，市場總體穩定健康。近來股指期貨持倉量穩定在30萬手以上，最高達到35萬多手，創歷史最高紀錄。

另外，他指出生豬期貨是在中國特定的生產情況和消費習慣下特別需要的一個期貨品種，當局將抓緊工作，進一步凝聚共識，盡快填補有關空白。在金融期貨期權方面，也將根據市場需要，適時推出更多的產品，為各類機構投資者提供更加有效和精細化的避險工具。

至於中證監前主席肖鋼認為，深化金融供給側結構性改革，需要重視彌補中國金融市場的短板。長期以來，金融發展中存在重投融資市場、輕風險管理市場，重現貨市場、輕期貨市場，重投融資數量、輕資金使用效率，重金融資產規模、輕市場深度廣度建設的問題。

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