【減價實錄】碧濤花園5個月劈157萬　天盛苑周內削52萬

二手交投向好，買家積極入市優質單位，業主亦增加議幅，市場錄得多宗短期內減價沽貨個案。

●碧濤花園5個月劈價157萬元

世紀21奇豐物業分行區域經理吳元利稱，沙田碧濤花園嘉麗閣高層F室，實用面積839方呎，三房間隔，望馬場河景。單位原開價1,150萬元，放盤5個月，劈價157萬元，減幅達13.6%。獲買家以993萬元承接，實用面積呎價18,836元。

據了解，原業主於2008年6月購入上述單位，當時作價459萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利534萬元，單位期內升值約1.1倍。

●天盛苑放盤不足1周 累減52萬離場

祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑O座中層4室，實用面積506方呎，兩房兩廳，放盤不足1周即錄成交，最初放盤叫價560萬元，減至508萬元沽出，以實用面積計算平均呎價為10,040元。

●宣協大廈兩房減價51萬獲宣協大廈

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指出，北角宣協大廈中層A室實用面積300方呎，兩房間隔，單位於10月初放盤，原叫價600萬元，經議價後微減61萬元，終以539萬元獲買家承接，實用面積呎價17,967元。

據了解，原業主於2013年11月購入上述單位，當時作價375萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利164萬元，單位升值44%。

●凱德花園減價47萬 低市價成交

祥益地產區域董事林偉光稱，屯門凱德花園3座中層G室，實用面積325方呎，兩房兩廳，單位累積減價達47萬元，以403萬元獲區外首置客購入作自住之用，實用面積呎價為12,400元，稍低市場價成交。

原業主於2012年以約170萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約高達233萬，單位升值逾倍易手。

●新屯門中心兩日累削近20萬

祥益地產高級區域經理黃慶德透露，屯門新屯門中心7座低層G室，實用面積455方呎，日前獲區內上車客垂青，業主亦增加議幅，兩日累削近20萬元，至470.33萬元沽出單位，實用面積呎價為10,337元，成交價屬市場價。

原業主於2008年以約115萬元購入，持貨11年多，是次成交轉手帳面獲利約高達355.33萬元。

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